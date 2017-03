Loe-trener: – Han er en tøffing

Det er uklart når prøvehopperen blir skrevet ut.

– Han er blitt behandlet for skulderskade og ligger inne til observasjon, heter det i en melding fra Drammen sykehus.

Trolig har Loe sluppet unna de verste skadene.

– Jeg fikk bare så vidt pratet med ham da han satt i ambulansen på vei til Drammen sykehus. Han hadde smerter i overarmen og skulderen, sier trener Stig Morten Fredheim til NTB.

– Så mye mer vet jeg ikke. Faren er med på sykehuset, men vi har ikke fått kontakt i kveld. Det er umulig å spå skadeutfallet før røntgenundersøkelsene, la hopptreneren til.

Rutinert prøvehopper

22-åringen fra Raufoss var med som prøvehopper for fjerde gang i Vikersund. Fallet overrasket Fredheim.

– Det kom overraskende. Han er rutinert og har hoppet her fire år på rad og vært nær 200 meter. Det var fullt og helt hans egen feil. Forholdene var fine. Derfor var det ekstra overraskende, sier Loes trener.

– Men han er en tøffing, sier Fredheim.

Bjerkeengen slapp med skrekken

Loe har tidligere hoppet 198,5 meter. Fredagens prøvehopping og prøveomgang ble utsatt i det uendelige, men på kvelden løyet vinden og FIS fikk avviklet kvalifiseringen til søndagens renn.

Kolbukameratene-hopperen Fredrik Bjerkeengen, som var første utøver i tidenes første Raw Air-renn sist fredag, gikk også over ende i mammutbakken. Han gikk ut av sletta for egen maskin og vinket til publikum der han var ikledd pledd.

– Han fikk juling, men Fredrik er en akrobat. Han klarer seg fint i sine slike situasjoner, han er jo som en katt. Det gikk for så vidt greit, ingen skader utover at han er litt støl og øm her og der, sa Bjerkeengens trener Thomas Lobben til NTB.

(©NTB)