Johannes Thingnes Bø vant skiskyttersprinten i Holmenkollen

23-åringen skjøt to raske og kontrollerte serier. Han slo Martin Fourcade med 13,6 sekunder.

Thingnes Bø måtte vente lenge i spenning. Det var flere sterke vinnerkandidater mot slutten av rennet, deriblant Anton Sjipulin med startnummer 106. Russeren skjøt feilfritt på standplass, men han maktet ikke å hamle opp med vinnertiden.

Det var Thingnes Bøs andre verdenscupseier for sesongen. I januar vant han fellesstarten i italienske Antholz. Under VM i Hochfilzen tok han tre sølvmedaljer (sprint, jaktstart og fellesstart).

Stryningen tapte litt tid på sisterunden, men løpet var mer enn godt nok til å ta sin 13. individuelle verdenscuptriumf i karrieren. Ni av dem har kommet på sprint.

– Jeg var pinnestiv, men klarte å kjempe helt inn. Jeg er veldig nervøs, det er lenge å vente. Det kommer et par kanoner på slutten, så jeg skulle helst sittet igjen med en bedre følelse. Den verste følelsen ved å være nummer én er å vente på om du vinner eller blir to eller tre, sa Thingnes Bø til NRK før det var klart at seieren var i boks.

Martin Fourcade meldte seg ut av seierskampen da franskmannen åpnet ståendeskytingen med en millimeterbom.

Solid av storebror Bø

Også Tarjei Bø viste gode takter i Holmenkollen. Han krysset målstreken 28,4 sekunder bak lillebroren. 28-åringen noterte seg for ett bomskudd på siste skyting.

Emil Hegle Svendsen holdt seg til ett bomskudd på andre skyting, men tapte en del tid på vei inn mot mål. Sisterunden ble i overkant tung for trønderen, som endte 1.03,5 minutter bak vinnertiden.

– Dette var tungt for min del, men det er sånn det er mot slutten av sesongen. Da varierer det litt og det er alltid litt vanskelig å forutse. Sisterunden var drittung og helt jævlig for å si det rett ut, sa Svendsen.

Slet

For Ole Einar Bjørndalen ble sprinten ødelagt tidlig med to bom på første skyting. Veteranen var feilfri på stående, men var i mål nesten to minutter bak teten.

– Det var tungt fra første stavtak, og jeg hadde ingenting å gå med. Jeg hadde en tung følelse i kroppen. Stående var bra, men det var vanskelig å skyte på liggende, sa Bjørndalen til NRK.

Henrik L'Abée-Lund hadde tre bom fredag, mens Vetle Sjåstad Christiansen pådro seg to.Også Kristoffer Skjelvik og Fredrik Gjesbakk gikk Kollen-sprinten.

