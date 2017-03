Ingen semifinale på Williams i Indian Wells-comebacket

Den russiske 30-åringen fikk flere matchballer og på den fjerde matchballen maktet hun endelig å avgjøre kampen.

– Jeg kjempet virkelig som om det var min siste kamp, sa Vesnina etter seieren.

Hun har hatt en tøff vei fram mot semifinalen i tennisturneringen. I kvartfinalen slo hun verdenstoer Angelique Kerber 6-3, 6-3, mens hun nå slo ut Williams som er ranket som nummer 13 i verden.

– Jeg antar at jeg er i kjempeform, sa russeren.

Nå venter Kristina Mladenovic i semifinalen. Hun slo danske Caroline Wozniacki 3-6, 7–6 (4), 6–2 i sin kvartfinalekamp.

Verdenstreer Karolína Plísková og Svetlana Kuznetsova (8) er klar for den andre semifinalen.

Williams, som har trengt tre sett i begge de to innledende kampene før kvartfinalen, var tilbake i Indian Wells etter en 15 år lang boikott av turneringen. 36-åringen trakk seg like før semifinalekampen mot søster Serena Williams i 2001 som følge av en skade. Det førte til at Serena Williams ble møtt med buing i hennes finalekamp og hun har senere uttalt at hun følte seg utsatt for rasisme av publikum. Begge de to har senere boikottet turneringen.

Serena Williams sto over årets turnering på grunn av en kneskade, mens Venus Williams ikke klart å krone comebacket i turneringen med en semifinaleplass.

