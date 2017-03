Henriksen må sannsynligvis fortsatt vente

Trønderen skadet seg for to måneder siden. På Hulls hjemmeside meldes det at han meldte seg til trening denne uka, men at denne spilleomgangen høyst trolig kommer i tidligste laget.

Henriksen er med i Norges landslagstropp som møter Nord-Irland neste søndag.

Omar Elabdellaoui og Adama Diomande er sannsynligvis med i Hull-troppen til Everton-møtet.

(©NTB)