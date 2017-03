Helland ut med skade i Rosenborg-seier

Landslagsvingen ble liggende på gresset på Skoglunden etter en kollisjon med en Ranheim-spiller etter drøyt 30 minutter på stillingen 0-0.

Helland holdt seg til kneet og måtte ha hjelp til å komme seg av banen. Det er uklart hvor alvorlig skaden er, men Adresseavisens kommentator sa at Helland så ut til å gå normalt kort tid etter smellen.

Etter at Helland forlot banen sendte Tore Reginiussen Rosenborg i ledelsen på corner i det 44. minutt.

I andre omgang utlignet Torgil Gjertsen for Ranheim, før Nicklas Bendtner, som startet kampen for RBK, sendte Fredrik Midtsjø flott gjennom. Midtbanespilleren rundet Even Barli i Ranheim-målet og satte enkelt inn 2-1.

Bendtner gikk av banen etter 79 minutter, og fra benken fikk den profilerte dansken se Matthías Vilhjálmsson økte Rosenborgs ledelse på en corner.

Mushaga Bakenga satte inn kampens siste mål etter en overgang to minutter før slutt.

