Falla vant sprintcupen, men ble spurtslått i finalen

26-åringen klarte ikke å svare da Nilsson fikk en luke på oppløpet. Dermed endte hun på andreplass for sjuende gang i vinter.

Falla sikret seg sammenlagtseieren i sprintcupen tidligere på dagen. Det skjedde da hun kontrollert vant sitt kvartfinaleheat i Canada foran Jessica Diggins fra USA.

Dermed hjalp det ikke for Nilsson å vinne fredagens renn. Gjerdrum-løperen var sikret krystallkula med en topp fire-plassering i kvartfinalen.

Falla tok seg så vidt videre til finalen. Det så litt mørkt ut da hun falt bakpå og tapte en del fart i semifinalen. Til slutt ble hun nummer fire og avanserte på tid.

Heidi Weng fikk trøbbel med staven og kom i mål helt sist i sprintfinalen. Hun ble slått med 32,36 sekunder.

Hanne Falk tok tredjeplassen og sørget for at Sverige hadde to jenter på verdenscuppallen.

