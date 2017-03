Falla spurtslått, men kunne feire ny krystallkule

26-åringen klarte ikke å svare da Nilsson fikk en luke på oppløpet. Dermed endte hun på andreplass i en sprint for sjuende gang i vinter. Hennes eneste seier kom da hun vant i Davos i desember.

Alle pallplassene har likevel ført til at Falla stikker av med sammenlagtseieren i sprintcupen. Det ble klart da hun kontrollert vant sitt kvartfinaleheat foran Jessica Diggins fra USA.

Dermed hjalp det ikke for Nilsson å vinne fredagens renn. Gjerdrum-løperen var sikret sin andre krystallkule med en topp fire-plassering i kvartfinalen.

– Jeg håpet å klare det på hjemmebane (Drammen) sist. Det føltes bedre i dag, sa Falla om sammenlagttriumfen til FIS-TV vist på NRK.

Brakk staven

Falla tok seg så vidt videre til finalen. Det så litt mørkt ut da hun falt bakpå og tapte en del fart i semifinalen. Til slutt ble hun nummer fire og avanserte på tid.

Heidi Weng fikk ordentlig trøbbel i finalen da hun brakk den ene staven i siste motbakke. Dermed kom hun i mål helt sist. Hun ble slått med 32,36 sekunder.

– Staven ble tråkket på, så det var kjedelig. Jeg følte meg sykt bra, men det går ikke uten stav. Jeg er uansett sykt fornøyd med at jeg klarte å komme til finalen, sa Weng til NRK.

Hanne Falk tok tredjeplassen og sørget for at Sverige hadde to jenter på verdenscuppallen.

Stopp for Bjørgen og Østberg

Heller ikke fredag klarte VM-dronningen Marit Bjørgen å ta seg til en sprintfinale. Trønderveteranen røk ut da hun ble nummer tre i sitt semifinaleheat. Bjørgen har ikke vært i en eneste finale denne sesongen.

– Det er sprint, og da er det små marginer. Det var litt rotete, men jeg blir sikkert nummer sju eller åtte, og det er jeg fornøyd med, sa Bjørgen kort tid etter at hun var slått ut.

Det ble også stopp for Ingvild Flugstad Østberg i semifinalen. Gjøvik-jenta endte på fjerdeplass i samme heat som Bjørgen.

– Ja, hva skjedde egentlig? Jeg fikk nesten en stav i det ene øyet og gikk på trynet i siste sving. Det er litt synd, for jeg følte jeg hadde en bra spurt i dag som jeg hadde håpet å få bruk for. Nå må jeg gå bra resten av helgen, sa Østberg til NRK.

Minitouren i Canada fortsetter med jaktstart lørdag og fellesstart søndag. Nilsson fikk 30 bonussekunder for sprintseieren.

Marte Kristoffersen, Kathrine Rolsted Harsem og Ragnhild Haga røk ut i kvartfinalen.

