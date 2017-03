Begrenset kritikk av Norges Rio-uttelling

– Vi støtter og ser de samme punktene som var konklusjonen i Olympiatoppens egne interne evaluering etter Rio-OL, sa utvalgsleder Elin Austevoll på en presseseanse fredag.

Men utvalget har også fire punkter det mener bør sees nøyere på i Olympiatoppen overfor sommeridretter:

* Prioritering av idretter.

* Tydelighet om krav og kriterier for grunnlaget for støtte og ressurstildeling.

* Heve kvaliteten på toppidrettsarbeidet i særforbundene.

* Større grad av langsiktighet og forutsigbarhet når det gjelder støtte til de prioriterte idrettene.

Tøft

– Sommerlekene er vesentlig større enn vinterlekene som internasjonalt event. Konkurransen har blitt mye hardere i sommer-OL de siste ti-tolv årene, sa utvalgsmedlem Lars Tore Ronglan.

– Selv om den internasjonale konkurranse er blitt større, så er det mulig for små nasjoner i Skandinavia å lykkes ganske godt. Vi er på rett spor i Norge.

Ronglan sa også at det trolig trengs mer ressurser om Norge skal henge med i sommerlekene.

– Noen mindre land som Norge har klart å få flere medaljer ut av idretter de er sterke i under de siste sommer-OL, sa Ronglan.

En tommelfingerregel sier at én av tre seriøse medaljekandidater slår til i sommer-OL. Utvalget mente at Norge har prestert i det sjiktet.

Utvalget pekte på at det ikke har blitt noen økt byråkratisering i Olympiatoppen. Forholdet mellom administrasjon og aktiv idretter ligger på cirka 19-81 prosent.

Tynt

Norge klarte bare fire bronsemedaljer under sommer-OL i Rio de Janeiro sist år. Det ble regnet som skuffende for et land som definerer seg som en idrettsnasjon. I etterkant ble det derfor vedtatt å sette ned et eksternt evalueringsutvalg. Der satt Ronglan, Sindre Bergan, Austevoll, Astrid Lødemel og Thorleif Thorleifsson.

Utvalget har hatt sitt mandat fra Olympiatoppen, og fredag ble deres funn offentliggjort under en pressekonferanse i Olympiatoppens lokaler i Oslo.

Tidligere i år ble funnene fra en intern evaluering lagt fram. I den oppsummeringen var hovedbudskapet at utøvernes økonomi er en stor hemsko for norsk sommeridrett på toppnivå.

I tillegg ble det vektlagt at samarbeidet mellom Olympiatoppen og prioriterte idretter måtte bli bedre.

Ønsket

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sa tidligere i år at han så fram til at den eksterne rapporten kom.

– Det er veldig flott at vi har en ekstern evaluering. Det er en svært kompetent gruppe som går igjennom forskjellige sider ved av norsk toppidrett. De kikker på vår evaluering og hører med andre. Jeg er spent på hva de kommer fram til, og jeg håper det er noe vi kan lære som kan komme utøverne til gode i den daglige praksisen, sa Øvrebø i januar.

Da la han også fram målsettingen for medaljefangsten i Tokyo-OL i 2020. Der er ambisjonen åtte medaljer for sommer-OL og tolv medaljer for Paralympics.

