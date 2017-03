Bayern møter Real Madrid i mesterligakvartfinalen

Det ble klart da tidligere Liverpool-spiller Ian Rush trakk gruppene i Nyon fredag.

Atlético Madrid kom først opp av bollen. Diego Simeones lag starter med hjemmekamp og møter Leicester.

– Å møte et lag som har vært i finalen to ganger på tre år er en enorm utfordring, men vi kommer til å gi alt for å gå videre. Det vil bli en fantastisk opplevelse for våre supportere og for klubben, men før spillerne kan begynne å tenke på det har vi noen uhørt viktige Premier League-kamper, sier Leicester-manager Craig Shakespeare.

Møter gamleklubben

Mot slutten av trekningen ble Bayern München trukket opp. Det tyske laget møter Real Madrid, den første kampen i egen storstue.

Ancelotti ser fram til å møte gamleklubben. Italieneren ledet Real til mesterligatriumf i 2014.

– Jeg kjenner dem veldig godt. Kampen mot Real Madrid blir spesiell for meg, og det blir spennende å spille mot dem. Vi har en sterk tro på oss selv, og vi vil vinne Champions League denne sesongen. Jeg tror vi har det som skal til for å slå Real Madrid, men de har et fantastisk lag og en fantastisk trener, sier Bayern-treneren om trekningen.

Finalereprise

De to andre kvartfinalene er Borussia Dortmund – Monaco og Juventus – Barcelona. For to år siden vant Barcelona mesterligaen ved å slå Juventus i finalen.

– Man må spille på topp i 180 minutter eller mer for å slå ut Barcelona, men Juventus har blitt mye bedre siden 2015. Laget kan spille uten frykt, mener Juventus' viseformann Pavel Nedved.

Tsjekkeren, som i sin tid var en gigant på Juventus' midtbane, viser til at Barcelona nylig klarte å snu 0–4 fra første kamp til 6-5-seier sammenlagt mot Paris Saint-Germain.

Kvartfinalene i Champions League er lagt til 11./12. og 18./19. april.

