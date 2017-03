Ajer om Monaco-stjerneskuddet: – Kom inn og driblet hele laget

Det franske stjerneskuddet er født tre dager etter Martin Ødegaard, men har hatt en langt bedre sesong enn den norske yndlingen.

I Ligue 1 denne sesongen har 18-åringen 10 mål på 10 starter og i mesterligakampen mot Manchester City onsdag ga han laget ledelsen 1–0. Totalt i alle turneringer har han 17 mål på 16 kamper fra start for den franske klubben.

Torsdag ble det hele toppet da han ble tatt ut i Frankrikes A-landslagstropp til VM-kvalifiseringskampen mot Luxembourg. Mbappé hoppet elegant over U21-landslaget hvor han ennå ikke har debutert.

– Driblet hele laget

Norske Kristoffer Ajer møtte det som nå omtales som verdens råeste spisstalent i en U-landskamp for noen år siden.

Stillingen var 1–1 da Mbappé entret banen etter pause.

– Han kom inn den siste halvtimen og driblet hele laget og plutselig sto det 5-1, forteller han til NTB og legger til at han ikke er overrasket over at franskmannens ferdigheter nå blir vist fram på den ypperste scenen i Fotball-Europa.

– Han har gjort det enormt bra, forteller Ajer som nå er i skotske Kilmarnock.

Mbappé kan krone sin drømmesesong med både mesterligasuksess og ligatittel. Laget er klar for kvartfinalen i mesterligaen og leder Ligue 1 når ni serierunder gjenstår. Til sommeren gjenstår en hard kamp for Monaco for å beholde stjerneskuddet når de aller fleste storklubbene vil ligge langflat etter spissens tjenester.

Sammenlignes med Henry

Hurtigtoget, som naturlig nok sammenlignes med Thierry Henry både på grunn av spillestil og fordi de begge er født og oppfostret samme sted, kan vente seg en real utfordring når mesterligakvartfinalene trekkes fredag.

Dersom Real Madrid kommer opp av hatten, vil han få testet seg mot Sergio Ramos og Pepe. Møter Monaco Barcelona må han prøve å sette Gerard Pique på plass, mens Juventus, som også er en potensiell mesterligamotstander, kanskje har verdens mest samspilte trebackslinje i Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini og Andrea Barzagli.

Unggutten har uansett de beste forutsetningene for å lykkes selv mot de ypperste midtstopperne i Fotball-Europa. Det erkjenner også Thierry Henry.

– Jeg liker ikke å sammenligne, men Mbappé har noe spesielt, har han uttalt til den franske radiokanalen RMC.

