USAs ishockeykvinner truer med VM-boikott

Spillerne har informert det nasjonale ishockeyforbundet om at de ikke vil møte opp til oppkjøringsleiren neste onsdag dersom det ikke tas "betydelige steg" mot en løsning på lønnskonflikten.

USA har vunnet seks av de åtte siste VM-turneringene for kvinner og er regjerende mester. Årets mesterskap innledes 31. mars i Plymouth i delstaten Michigan.

– Det er ikke lett å si nei til sjansen til å vinne VM, men det er det rette for oss. Vi ber bare om å behandles rettferdig, sier løperen Jocelyne Lamoureux-Davidson til nyhetsbyrået AP.

– Vi har truffet denne avgjørelsen som en gruppe og som et lag, og jeg er stolt over å gjøre dette med mine lagvenninner, stå arm i arm med dem og si "nok er nok".

Avgrunn

Advokaten John Langel, som representerer spillerne, vil ikke si hvor mye penger de krever, men hevder at det er "en avgrunn" mellom krav og tilbud.

Spillerne har til nå hatt kontrakter bare i OL-sesonger. De krever å få kompensasjon også i mellomliggende år.

Ifølge Lamoureux-Davidson har spillerne fått 1000 dollar i måneden i de seks månedene de er samlet i forbindelse med OL-forberedelser og OL-turneringen. Resten av tiden får de ingenting.

– De ønsker å få avtaler som gjør at de slipper å ha to jobber ved siden av ishockeyen eller økonomisk støtte fra familien, sier Langel.

Han sier at spillerne krever fireårskontrakter med USAs ishockeyforbund og at de fremmet sitt krav for over et år siden.

Krangler

Forbundet hevdet onsdag å ha økt støtten til landslaget i oppkjøringen til Pyeongchang-OL og påsto at spillere på OL-laget kan motta inntil 85.000 dollar i ulike ytelser.

– Det er fullstendig misledende og uærlig. Det er et eksempel på hvordan de ignorerer våre krav, sier lagkaptein Meghan Duggan i en kommentar til utspillet.

– Vi har alle lyst til å spille, men nå har vi ventet 14 måneder uten å se noen framgang. De må ta betydelige steg for å komme oss i møte, sier Lamoureux-Davidson.

Ishockeykvinnene har latt seg inspirere av USAs kvinnelige landslagsspillere i fotball, som i fjor leverte en klage til USAs likestillingsombud der de hevdet å være utsatt for lønnsdiskriminering.

Lamoureux-Davidson sa at ishockeyspillerne har snakket med fotballspillerne forut for onsdagens utspill.

(©NTB)