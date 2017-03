Tollefsen ute for sesongen og mister VM

Tollefsen plages fortsatt av hjernerystelsen han pådro seg under trening i starten av februar.

– Det kunne ha skjedd på hvilken trening som helst. Det var uflaks. Jeg kjente med én gang at det ikke var bra og forlot isen med én gang, sier han til Färjestads hjemmeside.

Tollefsen har fått behandling helt siden uhellet var ute. I samråd med legene har han bestemt av sesongen er over. 29. mars fyller Tollefsen 33 år.

– Jeg ønsker å gå ut med det, fordi jeg er lei av alle spørsmålene jeg får. Jeg vet at folk bryr seg om hvordan jeg har det, men det blir for slitsomt å snakke om det. Jeg kjenner to nære personer som har fått sine karrierer ødelagt for tidlig på grunn av hjernerystelse, og jeg har respekt for denne typen skader. Det neste jeg vil er å komme meg tilbake til en normal hverdag, sier Ole-Kristian Tollefsen.

Comeback

Onsdag kveld var han på plass i Löfbergs Arena, der han så at Färjestad tok seg til kvartfinalen i SHL-sluttspillet.

Tollefsen sier at han ønsker å bli helt frisk før han overhodet tenker på noen comebackplaner.

– Jeg kommer ikke til å gjøre noe forhastet. Jeg må bli fullstendig friskmeldt før jeg gjør noe.

Landslagstrener Petter Thoresen er akkurat i gang med VM-oppkjøringen for Norge og sier at det er trist å miste en slik forsvarsbauta som landslagskapteinen representerer.

– Han har vært en god forsvarsspiller for oss i flere år, men en slik skade som han har, må man ta hensyn til. Dette er et faktum som vi bare må leve med, sier Thoresen til NTB.

Tar over

Thoresen sier at dette slett ikke var noen ønskelig utgang på skaden.

– Vi er avhengig av de beste spillerne våre, men det er bare å håpe at noen tar over ansvaret og rollen som Tollefsen hadde. Dette er leit både for ham og oss, og vi kan ikke gjøre annet enn å ønske ham lykke til og håpe at han blir kvitt skaden fortest mulig, sier Tollefsen.

Årets VM i ishockey deles mellom Tyskland og Frankrike, og Norge skal spille sine gruppekamper i Paris.

(©NTB)