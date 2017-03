Ti centimeter gir Tande-trøbbel

Tande ble bare nummer 54 i kvalifiseringen i Granåsen med de nye skiene, men berget rennstart som forhåndskvalifisert. Sittestilling er lokalisert som problembarn nummer én.

– Det var positivt på Lillehammer, men nå merker jeg plutselig ikke at rumpa er ti centimeter høyere. Da flyr det ikke, og det flyr enda kortere når det er vanskelige forhold. Da blir det ekstremt kort, sukker 23-åringen.

KIF-gutten har totalt mistet formen.

– Når du er ute og roter som nå, må du bare lete etter de ekstreme følelsene. Jeg må sette rumpa mer på doen, jeg må virkelig sette meg på dass for å kjenne at jeg gjør en endring, beskriver verdenscuptreeren om problemene i ovarennet.

Skibyttet ga ingen effekt.

– Vi prøvde et par ski som er mykere for å se om det kunne hjelpe meg til å gå på mer over kulen, men det fungerte ikke helt. Vi prøver de gamle skiene fra tidligere i sesongen igjen torsdag, sier Tande.

Ting var låst

Landslagssjef Alexander Stöckl bruker mesteparten av sin tid til å få skikk på vinterens hoppsensasjon. Han leter etter «småting» som kan få fart på den hissige Kongsberg-gutten – som de siste dagene har fått oppmerksomhet for alt annet en gode svev.

– Han hopper ikke optimalt. Da får han «for mye ski» ut av hoppet. Han byttet ski på Lillehammer og det fungerte ganske bra, men i slike forhold fikk han dårlige svar, forklarer landslagssjef Alexander Stöckl.

– Vi gjorde en endring for å se om det kan hjelpe, og det var inntrykket vi fikk i Lillehammer. Men her ser det ikke ut til å fungere, og vi bytter tilbake til favorittskiene. Det er et grep vi måtte ta da ting var låst, sier Stöckl om de bleke 113 meterne som Tande fikk til i uværet i Granåsen onsdag.

Østerrikeren avviser at skibyttet var en desperat nødløsning for å få orden på Tandes svake hopping.

Etter 5 av 10 renn i Raw Air, nyvinningen med millionpremiene, er Tande allerede 124,9 poeng bak ledende Andreas Wellinger.

Klager ikke

Under den norske hoppturneringen har Stöckl omtalt Tande som «eplekjekk».

– Jeg er vel litt eplekjekk hele tiden, he he. Jeg er en dårlig taper og da hører vel det med. Det begynner imidlertid å bli noen år siden jeg hev ski sist, sier Tande.

– Jeg skal stikke fingeren i jorda og se hvor jeg er akkurat nå. Jeg får ikke gjort noe mer, innser KIF-hopperen.

Nå trøster han seg med sin beste verdenscupsesongen noensinne.

– Jeg håper jeg får rettet opp hoppingen nok til å få en positiv slutt på sesongen. Eller det får jeg egentlig, uansett. For det har vært en eventyrlig sesong for meg. Jeg klager absolutt ikke.

– Jeg vant det absolutt største enkeltrennet utenfor mesterskap (nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirchen) og vant i heksegryta i Innsbruck. Bare det alene er helt rått, sier Tande.

