Thingnes Bø har lagt OL-lista

Vinterlekene i Sør-Korea om et snaut år er neste store mål for vinterens beste mannlige norske skiskytter. Fra VM i Hochfilzen reiste Thingnes Bø hjem med tre sølvmedaljer, og foran helgens verdenscupavslutning på hjemmebane i Holmenkollen har han grep om den siste pallplassen i verdenscupen sammenlagt.

Gull ble det ikke under mesterskapet i Hochfilzen for 23-åringen som ble verdensmester individuelt både i 2015 og 2016. Skal han opp på seierspallens øverste trinn i Pyeongchang, må sommeren og høsten brukes godt.

– Jeg må trene meg opp til å bli 15–20 sekunder raskere i sporet og skyte 5–10 sekunder raskere. Hadde jeg gjort det i vinter, hadde resultatene sett enda bedre ut, sier Thingnes Bø til NTB.

– Det er et ganske langt steg å skulle ta, men målet er å klare det til neste vinter, tilføyer han.

– Du kan rekke det til OL?

– Ja, det må jeg. Jeg har jo lyst til å vinne gull i Pyeongchang, smiler lillebror Bø.

Vurderer høyde i sesong

Planen som skal gi suksess i Sør-Korea, har han i grove trekk klar. 23-åringen ser ingen grunn til å gjøre store endringer på det sesongopplegget som så langt i karrieren har båret solide frukter.

– Det blir veldig likt som før. Opplegget har vært mye det samme siden jeg kom på landslaget, og det har gått veldig fint hele veien. Det har ikke vært noen grunn til å forandre så mye, sier Thingnes Bø.

Ett grep vil han likevel vurdere.

– Alternativet er å se på om man skal legge inn noe høydetrening i sesong, men der er jeg veldig fersk, så det har jeg ikke mye rutine på. Det er uansett en diskusjon vi må ta, og som sikkert kommer under NM neste helg, sier han.

– Er du villig til å gjøre en slik endring foran en så viktig sesong?

– Man må alltid ta risiko, men jeg kommer ikke til å satse alt på ett kort. Jeg kommer nok for eksempel til å gå alle verdenscuprennene. Og går jeg alle rennene, er det begrenset hvor mye tid som er til overs (til høydetrening), sier 23-åringen.

En høydeperiode i jula kan være ett alternativ. Å stå over verdenscuprennene i Ruhpolding for å få en høydeperiode i forbindelse med verdenscuprennene i Antholz en annen.

– Jeg har tenkt gjennom flere scenarioer, men jeg har ikke konkludert ennå, sier Thingnes Bø.

Kjenner på Kollen-følelsen

De nærmeste dagene handler uansett alt om verdenscupfinalen i Holmenkollen. Fredag innledes den med sprint.

– Jeg vil avslutte med å bli topp tre i verdenscupen sammenlagt og gjerne også komme på pallen. Jeg håper også at formen er bra nok til å vinne. Jeg vant her i fjor, og det var så sykt artig at det har jeg lyst til å oppleve igjen, smiler lillebror Bø.

For ett år siden gikk han inn til VM-gull på fellesstarten i Kollen. Følelsen han hadde da har 23-åringen ingen problemer med å gjenskape.

– Den har jeg kjent på hver eneste gang jeg har trent her det siste året. Hver gang har jeg gått og smilt for meg selv, og det tror jeg at jeg kommer til å gjøre i årene som kommer også. Det var helt uvirkelig, og jeg er heldig som fikk oppleve det.

Så langt denne sesongen står han med én verdenscupseier. Den kom på fellesstarten i Antholz rett før VM. I de tre foregående sesongene har det blitt henholdsvis tre, tre og fem seirer.

– Ja, det dårligste jeg har hatt på en sesong tidligere er tre verdenscupseirer. Dermed peker kurven litt nedover, men jeg har vært veldig stabil selv om jeg kun har vunnet ett verdenscuprenn, fastslår 23-åringen.

Vinterens statistikk kan også pyntes på i Kollen i helgen.

