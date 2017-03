Tande-innrømmelse: – Hoppukesmellen preger meg mer enn jeg trodde

– Det er vanskelig, spesielt når du avslutter hoppuka som jeg gjorde. Jeg har kommet fram til at den situasjonen har preget meg mer enn jeg trodde. Vi ser at selv på de gode hoppene så er jeg litt mer reservert og ikke så tøff over kulen som i starten av hoppuka, sier en åpenhjertig Tande til NTB.

Kongsberg-hopperen tar seg god tid til å prate ut om sesongens oppturer og nedturer, der de siste fullstendig har dominert den siste tiden.

– Det er ikke bare, bare å gå gjennom et slikt hopp. Det har vært en kombinasjon av det og at når du først ikke får ting til å stemme lenger, så har jeg vært sliten og frustrert. Da legger jeg fokus på ting som ikke hjelper noe som helst, innser 23-åringen.

Føler alt butter

Han tok på seg all skyld etter fiaskohoppet i hoppukeavslutningen. Buskerud-gutten kjempet om seieren, men glemte å feste bindingen skikkelig. Nå stemmer ingenting i bakken for lysluggen, som har gått fra å være posterboy til sutrekopp på noen få måneder.

I takt med svakere resultater, har unotene til talentet fra Kongsberg kommet mer og mer til syne. Han har fått kjeft for banning på TV i beste sendetid, og det ble rabalder da han gestikulerte vilt mot juryen under Raw Air i Lillehammer.

– Jeg har holdt på med dette siden jeg var to år og har jobbet dag ut og dag inn for å lykkes. Når du står i en slik situasjon, føler du at alt butter. Da blir det jævlig tøft. Men det er slik idretten er, du får hele livsspekteret av følelser i løpet av en kort periode. Når du da begynner å bli sliten, blir det flere utfall, erkjenner Tande.

Pratet med Hofer

Hoppukeyndlingen sier dette om de siste dagenes oppstyr:

– Jeg angrer ikke på språkbruken, men gestikuleringen angrer jeg veldig på. Det gjorde jeg med én gang, for jeg visste at det var en ting jeg ikke skulle gjort. Det skal ikke skje. Det er respektløst.

– Fikk du kjeft av FIS’ renndirektør Walter Hofer?

– Jeg har faktisk ikke fått kjeft av Walter Hofer, men jeg beklaget overfor ham allerede i Lillehammer. Han sa at "det var greit" og at han "skjønte situasjonen min". Selvfølgelig, det er noe du ikke skal gjøre. Det er helt motsatt av det jeg og Skiforbundet skal stå for, sier Tande.

– Banningen angrer jeg ikke på, det hører med. Jeg har lest litt diskusjoner på Facebook og har mye støtte, det tar jeg med meg, sier hopperen som bergtok hele Mellom-Europa med sitt sjarmerende smil under den tysk-østerrikske hoppuka.

Lover smil igjen til vinteren

Nå handler alt om å berge stumpene og topp tre sammenlagt i verdenscupen.

– Jeg har klart å innse hvilken situasjon jeg står i. Ting fungerer ikke helt. Jeg er litt sliten. Jeg må prøve å finne energi der jeg kan. Jeg vet at jeg kommer en eller annen gang, men om jeg kommer i tide til å berge topp tre i verdenscupen, driter jeg egentlig i akkurat nå, sier han.

– Skal jeg fortsette i samme spor, går det hvert fall til helvete. Jeg håper å bli topp tre, men (Andreas) Wellinger hopper bra og banker veldig på døren, sier Tande uten helt å vite hvilken retning sesongavslutningen går i.

Landslagssjef Alexander Stöckl sier følgende om formsvikten og motgangen hos Norges beste hopper i vinter:

– Jeg forventer ingenting, foruten at han jobber hardt og har en god innstilling til det han må endre. Det har jeg følelsen av at han har. Forhåpentlig er det bare snakk om en kort periode. Jeg tror det henger sammen med en lang sesong og tøff periode (VM og Raw Air). Neste vinter er alle blide og glade igjen, tror landslagssjefen.

