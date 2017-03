Svendsen lærte av VM-bommen

Trønderen reiste hjem fra den østerrikske skiskyttermetropolen med 27.-plassen fra normaldistansen som beste individuelle resultat. Det er milevis unna der 31-åringen ønsker å være. I tillegg kom kollapsen på sprinten som satte en støkk i veteranen.

Sett i ettertid mener trønderen at forklaringen på VM-bommen er sammensatt.

– Ja, det er flere ting. Jeg kunne helt sikkert «timet» sesongen bedre med hensyn til konkurransene jeg gikk i desember og januar, men den største feilen ligger i at jeg mistet mye trening i fjor sommer og høst. Jeg fikk to måneder på sidelinjen, og da forsvant mye av grunnlaget mitt, sier han til NTB.

I fjor sommer mistet han flere uker med viktig trening som følge av mageproblemer. På høsten gikk en ny treningsperiode fløyten på grunn av sykdom. Det resulterte i et langt fra optimalt treningsgrunnlag da sesongen startet.

Helsa på plass

I etterpåklokskapens lys innser Svendsen at han burde grepet an VM-oppkjøringen på en annen måte enn han gjorde. I stedet for å satse på å konkurrere seg i form, burde forberedelsene i større grad vært gjort i form av trening.

– Jeg har lært at hvis jeg ikke har trent optimalt, så må jeg konkurrere mindre og trene mer, fastslår 31-åringen – som hevder han kom til Hochfilzen med «flatt batteri».

Foran OL-sesongen som nå venter, er han samtidig er mest opptatt av å unngå nye ubeleilige treningsavbrudd i oppkjøringen.

– Det viktigste er at jeg nå har fått helsen på plass, og at magen og kroppen fungerer. Jeg har noen prosent igjen til jeg føler meg skikkelig rå, men kroppen fungerer, og det er det viktigste, sier Svendsen.

– Nå føler jeg at jeg kan satse maksimalt uten at det er noe håndbrekk som står på, tilføyer 31-åringen.

I etterkant av magetrøbbelet i fjor sommer ble han diagnostisert med irritabel tarm. Det førte til en solid omlegging av kostholdet, hvilket har eliminert et problem som har plaget skiskytterveteranen i flere år.

Solid opptur

En formbom av den han opplevde i Hochfilzen, kan for øvrig Svendsen ikke huske å ha opplevd før.

– Nei, det har jeg vel ikke. Og når du bommer litt på det du gjør i forkant av VM, og i tillegg har et litt dårlig grunnlag, blir det dobbelt så ille. Formbommen blir dobbelt så stor, fastslår trønderen.

Nå er VM-nedturen et tilbakelagt kapittel, og i de siste verdenscuprennene har Svendsen sett ut som en ny mann. I Kontiolahti sist helg var han på pallen både på sprinten og jaktstarten, og på fellesstarten ble det femteplass.

I helgen kan det bli flere gode opplevelser på hjemmebane i Holmenkollen.

– Det betyr selvfølgelig veldig mye. Selv om jeg er veldig, veldig fornøyd med det jeg har klart i vinter, og det er utrolig bra at jeg har klart seks pallplasser med så tynt grunnlag, er jeg veldig gira på å vise enda mer. Jeg vet jeg har mange prosent å gå på dersom jeg får en perfekt oppkjøring, sier Svendsen.

Planen foran den kommende OL-sesongen er langt på vei lagt, men Svendsen vet av erfaring at siste hånd neppe er lagt likevel.

– Alt avhenger av hvor bra du får trent. Du kan ha en plan A, men jeg har aldri opplevd en sesong der alt har gått etter planen. Man må hele tiden gjøre justeringer, sier han.

Målet er å supplere medaljesamlingen med nye OL-medaljer. Den inneholder fra før fire gull og én sølvmedalje.

