Solbakkens europaligaeventyr er over

– Det har vært en historisk bra sesong i Europa. Det har jeg kunnet smile av, men vi ville gjerne gå videre. Det er stort og flott at vi skrev historie. Det har vært en gulrot for klubben hele vinteren, det at vi skulle spille i Europa, sa FCKs William Kvist til dansk Kanal 6.

Solbakken og FCK hadde et godt utgangspunkt med 2-1 før returmøtet på Amsterdam Arena, men måtte ut og jakte scoring allerede etter 23 minutter da den innleide Chelsea-spilleren Bertrand Traoré headet inn 1-0.

På grunn av Ajax' bortemål i Parken trengte Solbakkens menn scoring, men i første omgangs siste spilleminutt ble alt mye vanskeligere da Kasper Dolberg fikk sjansen fra straffemerket etter å selv ha blitt felt.

Den danske unggutten scoret Ajax' eneste mål i København, og han var sikker fra 11 meter.

Solbakken og co. trengte kun ett mål for å få ekstraomganger, men det var Ajax som gjentatte ganger var nærmest ny scoring. Etter 74 minutter var ikke Dolberg langt unna å bli tomålsscorer, men stolpen reddet FCK.

Ny exit

Solbakken flyttet fram mannskapet sitt og tok sjanser på slutten, men det holdt ikke. Ajax tok seg videre med 3-2 sammenlagt, og europaliga-eventyret sluttet slik det har gjort så mange ganger før for danskene. FCK har aldri vært i en kvartfinale tidligere, og klarte ikke ta seg videre fra åttedelsfinale denne sesongen heller.

Roma hadde en solid jobb foran seg etter å ha tapt 2-4 mot Lyon på bortebane, og fikk det enda tøffere da Mouctar Diakhaby stanget franskmennene i ledelsen etter 16 minutter på Stadio Olimpico.

Schalke videre på bortemål

Kevin Strootman utlignet imidlertid bare sekunder senere, men opphentingen ble for vanskelig. Et selvmål av Lucas Tousart ga Roma 2-1-seier i returmøtet, men sammenlagt vant Lyon 5-4.

I det heltyske møtet mellom Borussia Mönchengladbach og Schalke tok sistnevnte seg videre etter at lagene spilte 2-2 torsdag. Det endte 3-3 sammenlagt, men Schalke gikk videre på antall scorede bortemål.

Anderlecht er også videre til kvartfinalen etter 1-0-seieren mot APOEL. Sammenlagt vant belgierne 2-0.

