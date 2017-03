Skiforbundet endrer ikke på Johaug-støtten

Onsdag kveld kom nyheten om at engelskmannen skal hjelpe Johaug fram til saken skal behandles i Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Arbeidsfordelingen mellom Morgan og hennes norske advokat Christian B. Hjort er ikke endelig avklart og skal diskuteres i den kommende tiden.

Norges Skiforbund endrer ikke holdning til støtten selv om det kommer inn nye advokater.

– Vi har ikke sagt noe om hvilke advokater hun bruker og har ikke satt noen begrensninger på det. Det vi har sagt er at vi støtter Therese til endelig dom foreligger, sier Torbjørn Skogstad, lederen i Norges Skiforbunds langrennskomité, til NTB.

Skogstad sier det er naturlig at det blir hyret inn en advokat som har CAS som spesialfelt. Han frykter ikke for skyhøye utgifter ut over det vanlige i slike saker.

– Men vi forutsetter også at Therese Johaug søker Norges Idrettsforbund (NIF) om støtte til advokatutgifter i tillegg. Normalt vil de kunne gi støtte i slike saker, men det blir det ikke tatt stilling til før etter at dommen foreligger, sier Skogstad.

