Kristoff føler seg seiersaktuell i Milano – Sanremo

– Jeg føler meg helt ok og bra nok til at jeg bør kunne følge med inn. Milano – Sanremo er spesielt på mange måter. Det er verdens lengste proffritt (291 km), det er sesongen første "monument" og alle de beste er med, sier Kristoff til NTB.

Han har vunnet klassikeren før (2014). Det kan ikke Kristoffs førstevalg denne gangen, Peter Sagan, skryte av.

– Han har vært favoritt noen ganger, men ikke lykkes. Det er jo snakk om en del tilfeldigheter her også.

Nordmannen peker også på John Degenkolb som et hett tips før stormøtet i Italia.

Forventninger

Torsdag tvitret han: "Off to Milan remo after lunsj. Quite exited to do one of my favorite races."

Da NTB traff ham på telefonen begynte Kristoff å komme i storløpsmodus.

– Jeg har fått gjort det jeg skal den siste tiden, men kunne jo gjerne hatt en seier i Paris – Nice (etapperitt). Det var bra med andre- og tredjeplass, men det er seirene man vil ha. Jeg tror jeg kan vinne Milano – Sanremo, men man må ha litt flaks også, sier Kristoff.

Flandern rundt går 2. april. Så følger Paris-Roubaix en uke senere. Sykkelsportens fem monumenter inkluderer også Liége-Bastogne-Liége og Il Lombardia.

Disse er for tøffe for en rytter som Kristoff.

Lørdag står det store slaget. I fjor ble Kristoff nummer seks etter å ha havnet galt i sluttfasen av rittet.

Toget gikk en kilometer fra mål, og da satt Kristoff for langt bak i feltet.

