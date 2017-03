Kilde endelig på pallen igjen

Kilde endte 33/100 sekund bak vinnertiden. Han kunne dermed endelig smile for en plass på podiet. 24-åringen kom til Aspen med fire strake fjerdeplasser i super-G (tre i verdenscupen, én i VM).

Han delte torsdagens tredjeplass med Mauro Caviezel fra Sveits. Duoen hadde 22 hundredeler opp til den italienske toeren Dominik Paris.

Kilde var i mål 47/100 sekund foran lagkamerat Kjetil Jansrud, som til måtte nøye seg med en skuffede niendeplass. Senere dundret Reichelt og Paris forbi.

– Bra gjennomført konkurranse, Alex. Herlig, sa NRKs alpinekspert Marius Arnesen.

Tapte mye fart

Jansrud gikk offensivt ut som førstemann på startstreken i jakten på sin fjerde super-G-seier for sesongen. Et utslag et stykke ned i traseen ødela imidlertid for Vinstra-alpinisten. Han fikk problemer og la igjen mye fart.

– Det blir ingen vinnertid i dag. Det kan vi si helt sikkert, sa NRK-kommentator Andreas Toft da Jansrud var i mål.

Onsdag var Jansrud tydelig misfornøyd etter en svak 11.-plass i vinterens siste utforrenn. Missen kostet ham sammenlagtseieren i utforcupen.

Desember reddet kula

I super-G var han derimot allerede sikret krystallkula. Den tok han hjem under verdenscuphelgen i Kvitfjell forrige måned. Med Reichelts seier falt Kilde ned til tredjeplass sammenlagt i super-G-cupen. Østerrikeren slo ham med fire små poeng.

Dette ble Jansruds serie i super-G denne sesongen: 1-1-1-9-7-9. Hattricket i desember la med andre ord grunnlaget for sammenlagttriumfen.

