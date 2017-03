Kilde: – Pallplassen satt langt inne

Kilde endte 33/100 sekund bak vinneren Hannes Reichelt under verdenscupfinalen i USA.

Etterpå smilte 24-åringen fra øre til øre. Det gjorde han med god grunn. Kilde kom til Aspen med fire strake fjerdeplasser i super-G (tre i verdenscupen, én i VM).

– Dette smakte veldig godt. Jeg har kjempet mot disse fjerdeplassene nesten hele sesongen, så denne (pallplassen) satt langt inne, sa Kilde til NTB og la til:

– Det har vært noen tøffe måneder. Jeg gjorde ikke noe spesielt annerledes i dag, men det gjelder å ha flyten. Denne gangen hadde jeg hundredelene på min side. Jeg kunne risikert mer og vunnet, men jeg er fornøyd med kjøringen min. Det kunne fort blitt en fjerdeplass i dag også.

Kilde viser til at han delte torsdagens tredjeplass med Mauro Caviezel fra Sveits. Duoen hadde 22 hundredeler opp til den italienske toeren Dominik Paris

Lommedalen-kjøreren var i mål 47/100 sekund foran lagkamerat Kjetil Jansrud, som til slutt måtte nøye seg med en niendeplass. Senere dundret Reichelt og Paris forbi.

Tok en sjanse

Jansrud gikk offensivt ut som førstemann på startstreken i jakten på sin fjerde super-G-seier for sesongen. Et utslag et stykke ned i traseen ødela imidlertid for Vinstra-alpinisten. Han fikk problemer og la igjen mye fart.

– Vanligvis vil man ha et senere startnummer i super-G, men jeg var offensiv og tok på meg jobben med å teste løypa for Aleksander. Jeg hadde ikke noe å tape, og i dag handlet det ikke om meg, sa Jansrud til NTB.

Onsdag var Jansrud tydelig misfornøyd etter en svak 11.-plass i vinterens siste utforrenn. Missen kostet ham sammenlagtseieren i utforcupen.

– Det var skuffende, men jeg taklet ikke gårsdagens utfor. Alt i alt har det vært en bra sesong, selv om den har vært veldig ustabil. Det har gått fra å være ekstremt rått til dårlig.

Desember reddet kula

I super-G var Jansrud allerede sikret krystallkula før Aspen-avslutningen. Den tok han hjem under verdenscuphelgen i Kvitfjell forrige måned. Med Reichelts seier falt Kilde ned til tredjeplass sammenlagt i super-G-cupen. Østerrikeren slo ham med fire små poeng.

– Aleksander fortjente virkelig å komme på pallen igjen. Han kunne i verste fall endt opp som nummer fire i både rennet og cupen. Hadde det skjedd, vet jeg ikke hvordan vi skulle ha taklet det, sa Jansrud.

Dette ble Jansruds serie i super-G denne sesongen: 1-1-1-9-7-9. Hattricket i desember la med andre ord grunnlaget for årets sammenlagttriumf.

Marcel Hirscher har allerede sikret seg seieren i den totale verdenscupen. Den østerrikske storstjernen har 1449 poeng mot Jansruds 924.

