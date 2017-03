Hopperne fikk beklagelse etter transportkaoset

– Både leder av den lokale organisasjonskomiteen, Erik Andersen, og jeg har beklaget overfor trenere og utøvere, og vi er trygge på at alle berørte vil få en bedre opplevelse i dag, sier Raw Air-direktør Arne Åbråten til NTB.

Han var forbannet og tok umiddelbart affære onsdag kveld og kalte inn den lokale arrangøren i Granåsen til krisemøter.

– Raw Air og lokal arrangør har sammen gått gjennom gårsdagens hendelser. Lokal arrangør har iverksett flere tiltak i dag for å forsikre seg om at transporttjenestene vil fungere som normalt, sier Raw Air-sjefen.

Uønskede hendelser

Det blir satt inn flere biler og sjåfører, slik at kaoset som herjet i hoppanlegget onsdag kveld ikke gjentas. De polske hopperne ankom sitt hotell to timer etter rennslutt. Norges landslagssjef Alexander Stöckl sto også igjen i uværet.

Stöckl prioriterte å få hopperne sine raskest mulig til utøverhotellet nede i Trondheim by.

– Raw Air reiser til fire destinasjoner på ti dager og er en stor logistikkoperasjon. At det oppstår noen uønskede hendelser underveis er ikke til å unngå, og vi fokuserer på å ta tak i dem og utbedre – akkurat som ble gjort her i Trondheim hva gjelder transport, sier Åbråten.

Våt og oppgitt Stöckl

Stöckl var meget oppgitt etter onsdagens venting i regn- og snøværet som slo inn for fullt.

– Det kom en shuttle etter hvert. De sendte en minibuss med plass til 20 mann, men det var ikke plass til polakkene og meg, sa en regnvåt Stöckl til NTB.

Kommunikasjonssvikt mellom Raw Air og den lokale arrangøren sørget for at ingen hadde ansvaret for å frakte hopperne onsdag kveld. Tabben bør ikke gjenta seg om Raw Air-turneringen skal klare å etablere seg på hoppkalenderen.

