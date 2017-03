Federer slo Nadal komfortabelt

Federer, som slo Nadal i en femsettsthriller i Australian Open-finalen i januar, gjentok bedriften natt til torsdag, men i langt mer kontrollerte former denne gangen.

Sveitseren brukte kun rett over timen på å avgjøre mot Nadal etter at han brøt spanjolen allerede i hans første servegame.

Ikke lenge etter brøt Federer til 4–1 og sikret seg første sett takket være en gnistrende forehand-volley.

I annet sett brøt han tidlig til 2–1 og til tross for at Nadal reddet kampen til 3-5, hadde han ingen sjanse da Federer fikk to matchballer. Til slutt vant sveitseren takket være en backhand-retur som lå klistret langs linjen. Møtet var det 36. de to tennisstjernene imellom.

– I Australia var det en veldig jevn kamp. Da hadde jeg gode sjanser til å vinne, men det hadde jeg ikke nå. I dag spilte han bedre enn meg og når du ikke spiller på ditt beste i slike kamper, er det umulig å vinne, sa en fattet Nadal etter nederlaget.

Kyrgios slo Djokovic igjen

Nadal var ikke den eneste stjernen som røk ut i åttedelsfinalen.

Novak Djokovic, ranket som nummer to i verden, tapte sin kamp mot Nick Kyrgios i det som ble en langt jevnere kamp enn i Nadals tilfelle. Serberen tapte for øvrig også mot Kyrgios i Acapulco tidligere denne måneden.

21 år gamle Kyrgios kunne ikke matche sine smått utrolige 25 serveess i kampen i Acapulco, men hans 14 ess natt til torsdag var nok til å bryte Djokovic' seiersrekke på 19 i den første Masters-turneringen for året ettersom serberen har vunnet turneringen de tre siste årene.

Kyrgios serverte Djokovic flere server som målte over 160 kilometer i timen og det ble for mye for serberen å håndtere.

– Det føles godt å bevise at det ikke var en engangsgreie, sa Kyrgios etter seieren.

Australieren brøt Djokovic' første game og det var nok til å sikre seier i første sett. Djokovic reddet to breakballer i annet sett og reddet tiebreak, men der var Kyrgios overlegen og sikret seieren med en helt eksepsjonell serve.

– Det er gambling, sa Djokovic om å forsøke å forutse Kyrgios førsteserver.

– Du får ikke muligheten til å avvente og se hvor hans andreserve går, for han går like gjerne for den også, sa serberen.

Kyrgios sa også at det faktum at han risikerte mye på andreservene ble utslagsgivende.

– Det er min stil. Hvis jeg bommer, så bommer jeg. Men da vet jeg at jeg spilte mitt spill, fortalte han.

Nishikori først ut

Mens Federer, Nadal, Kyrgios og Djokovic gjorde seg klar til nattens kamper, ble Kei Nishikori tidligere på kvelden førstemann til kvartfinalen.

Japaneren lå under 1–4 i 2. sett mot amerikanske Donald Young onsdag, men avsluttet knallsterkt og vant 6-2, 6–4.

Han har fortsatt ikke avgitt sett i turneringen, men har så langt kommet i skyggen av stjernene på motsatt side av oppsettet, med Federer, Nadal og Novak Djokovic, som har 44 Grand Slam-titler til sammen.

I kvinneklassen tok Svetlana Kuznetsova seg til semifinale med 6-3, 6–2 over Anastasia Pavljutsjenkova i en helrussisk kvartfinale.

Neste motstander blir vinneren av kampen mellom Karolína Plísková og Garbiñe Muguruza, mens de to siste kvartfinalene spilles torsdag.

