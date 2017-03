Balotelli: – PSG er ikke et lag uten Zlatan

Supersvensken forlot PSG til fordel for Manchester United etter fire sesonger og like mange ligatitler i Paris.

Denne sesongen har PSG fått kamp av Monaco i hjemlig serie, og laget fra fyrstedømmet topper Ligue 1.

Mario Balotelli gikk til Nice før denne sesongen. Urokråka åpnet friskt for laget som ligger på tredjeplass, men har slitt utover i sesongen.

Nå kommer han med et solid verbalt stikk til de gjenværende PSG-spillerne.

– Det er sant at PSG har de beste spillerne, men de spiller ikke som et lag. Jeg sier ikke at de ikke er bra, for de kjemper om ligatittelen, men selv med Zlatan hendte det at de ikke spilte som et lag. De kan vinne og tape mot hvem som helst, sier Balotelli ifølge svenske Aftonbladet.

– PSG er ikke et lag uten Zlatan. Zlatan var sjefen og fikk laget til å gjøre slik han ville. Uten ham fungerer de ikke på samme måte.

Mye av scoringsansvaret i PSG hviler nå på Edinson Cavani. Balotelli, som selv har scoret 10 mål på 16 kamper denne sesongen, er ikke nevneverdig imponert over uruguayaneren.

– (Angel) Di Maria er et fenomen, men Cavani? Det er vanskelig, men jeg synes ikke han er et fenomen.

