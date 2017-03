Ajer stresser ikke med å bli tatt ut på A-landslaget

Hans jevnaldrende landsmann Sander Berge (19) ble for første gang tatt ut på A-landslaget da Lars Lagerbäck presenterte sin første tropp som norsk landslagssjef. Svensken uttalte etter uttaket at han ble overrasket over at det finnes så mange gode unge norske spillere og trakk spesielt fram Kristoffer Ajer.

18-åringen er lånt ut til Kilmarnock fra Brendan Rodgers lag Celtic og har gjort sine saker svært bra på midtstopperplass.

Selv stresser han ikke med plass på seniorlandslaget.

– Det er utrolig hyggelig at han legger merke til at vi presterer godt, og at det handler om å prestere regelmessig. Klarer jeg det blir jeg lagt merke til, så det er ikke noe jeg stresser med. Nå skal jeg ut i en veldig viktig kvalik med U19-landslaget, så jeg skal prestere der. Så kommer det en tid hvor jeg forhåpentligvis blir tatt ut på A-landslaget, forteller han til NTB fra Skottland.

Spiller regelmessig

I Skottland er Ajer blitt omskolert til midtstopper. I den posisjonen nyter han stor tillit. Siden låneovergangen til Kilmarnock i slutten av januar har han spilt fast og tilegnet seg verdifull spilletid i den skotske eliteserien for laget som ligger på sjuendeplass i serien.

Laget er 49 poeng bak fullstendig suverene lag Celtic, mens avstanden til Aberdeen på annenplass er 24 poeng.

– Det har gått utrolig bra. Det sier seg selv at det er mye nytt når jeg har byttet posisjon, og det er en posisjon som krever at du har spilt en del kamper, forteller Ajer, som selv har en god læremester i Lee McCulloch som er midlertidig manager i klubben. Han spilte over 209 kamper for Rangers, hovedsakelig som midtstopper.

Tilbake i sommer

Den tidligere Start-spilleren forteller at planen er å returnere til Celtic til sommeren. Da skal han forhåpentlig være med laget i oppkjøringssesongen og mesterligakvalifisering. Han er svært godt fornøyd med utviklingen etter overgangen til skotsk fotball.

– Det året jeg snart er ferdig med har vært et drømmeår. Nå er jeg også mye bedre rustet enn da jeg kom, og jeg har bevist at jeg er god nok for denne ligaen, forteller han.

Kilmarnock møter Partick hjemme lørdag og kan med seier klatre til sjetteplass i serien. Ajer er ventet å ta plass i midtforsvaret fra start.

(©NTB)