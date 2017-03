VM-sølv til Norge i telemark

I finalen ble det tap for Sveits etter at Ilebrekke og Kristenstuen tapte sine dueller. Ilebrekke ledet over verdens beste telemarkkjører, Amelie Reymond, men tok seg til mål i feil løype (blå i stedet for rød). Dermed ble den sveitsiske jenta vinner av duellen.

– Dette ble kjempespennende. Vi viste oss som beste laget, men var uheldige i finalen. Innsatsen var strålende, sa landslagssjef Martin Gjøra.

– Dette var en veldig god laginnsats. Vi overbeviste i både kvart- og semifinale. I finalen møtte vi Sveits som var veldig gode. Vi tok ut det aller beste. Det var nok ikke mange som trodde at vi skulle matche sveitserne og være veldig nær gullet, sa Kristenstuen.

– VM-sølv er bra, men det kunne vært gull. Vi har vel aldri vært nærmere gullet i et VM. Jeg ble veldig overrasket da jeg ledet på Amelie Reymond inn i reipelykkja og at hun fikk flere tillegg enn meg. Jeg vet ikke hva som skjedde etter dette, men hjernen sluttet å fungere. Jeg ble satt ut. Først så ble jeg glad, men så ble jeg ikke så glad, sa hun.

Mesterskapet fortsetter med parallellsprint torsdag, klassisk lørdag og sprint søndag.

