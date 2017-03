Solbakken: – Jeg spilte på verdens mest utskjelte landslag

FC København leder 2-1 fra hjemmekampen. Det var under en pressekonferanse onsdag at spillestil ble et tema, etter at den danske Ajax-stjernen Kasper Dolberg tidligere på dagen uttalte at Ajax spiller "finere" fotball enn FC København.

– Jeg har selv spilt på verdens mest utskjelte landslag gjennom mange år. Vi var oppe som nummer to på verdensrankingen. Så det var nok fordi vi gjorde noe riktig, sa Solbakken.

Han indikerte at Ajax-stilen ikke helt er hans likør.

– Jeg har aldri vært så opptatt av ballbesittelse på egen banehalvdel. Det er for meg kjedelig fotball. Det er mange måter å spille fotball på. Jeg skjønner godt at Horsens ikke kommer til Parken for å spille "finfotball". Det vil jeg ikke se ned på.

– En fem meters avlevering i bakrommet som sender en spiller alene gjennom, er bedre enn 30.000 pasninger på egen banehalvdel. Dette er snakk om smak og behag, sa Solbakken.

Kampen er utsolgt med 50.000 tilskuere ventet til Amsterdam Arena. Skulle FCK gå videre, vil det være nok en stor suksess for Solbakken.

Han skapte seg et solid trenernavn i FCK før han med måtelig hell prøvde seg i Köln og Wolverhampton.

Periode to med FCK har vært imponerende.

