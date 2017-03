Raw Air: Stöckl irritert etter transportkaos

Sent onsdag kveld lover Raw Air-ledelsen bedring etter et krisemøte med den lokale arrangøren i Granåsen.

– Det er ikke så farlig for meg, men verre at utøverne må vente lenge, sier en irritert landslagssjef Alexander Stöckl.

Han brukte to timer for å komme ned til utøverhotellet. Sammen med de polske hopperne var Norges landslagssjef mest uheldig da arrangøren i Granåsen ikke klarte å frakte folk ut av anlegget.

– Det overrasker meg. Logistikken har fungert bra til nå, men dette må ha vært en glipp, sier Stöckl.

Etter det NTB forstår var det fullstendig misforståelse mellom Raw Air-ledelsen og den lokale arrangøren som førte til at det manglet biler til å transportere hoppere, trenere og medier i regn- og snøværet. Ingen visste hvem som hadde transportansvaret.

– Det kom en shuttle etter hvert. De sendte en minibuss med plass til 20 mann, men det var ikke plass til polakkene og meg, sier en frustrert Stöckl.

Raw Air beklager

Han sier at Raw Air ikke har råd til flere slike bommerter.

– Nei, det er ikke bra nok om vi ønsker å gjøre en perfekt jobb for å selge inn en turnering som også skal ha en framtid. Dette er for dårlig utført. Vi sa fra starten av at dette er en veldig viktig jobb, sier Stöckl.

– Så lenge det ikke skjer flere ting nå, er det ingen fare, men det var tungt for dem som ble stående igjen i bakken.

Det var hektisk kommunikasjon mellom Raw Air-ledelsen og de lokale arrangørene onsdag kveld. Allerede under torsdagens verdenscuprenn er det lovet bedring.

– Raw Air beklager situasjonen deltakerne opplevde i ettermiddag og kveld. Dette er selvfølgelig ikke holdbart, og vi tar det på største alvor, sier Raw Air-direktør Arne Åbråten til NTB.

Han mislikte sterkt situasjonen som oppsto.

– Vi har jobbet med lokal arrangør i kveld, og skal ha nytt møte i morgen (torsdag), for å utbedre transportsituasjonen slik at torsdagens transporttjeneste fungerer som vi forventer, sier en irritert Åbråten.

