Pedersen har mye å revansjere i OL-sesongen

– Det gir masse motivasjon før neste sesong, sa han etter den gode opplevelsen han satt igjen med fra Stavanger.

Dagen før ble han diskvalifisert fra 5000-meteren etter å ha gått inn til 6.-plass litt over 6.22. Søndag ble det 1.46,61 og bare nederlenderne Kjeld Nius og Patrick Roest var raskere.

Ellers i sesongen er blitt mye stang ut for Fana-løperen. Det gikk trådt før jul i verdenscupen, og under EM kollapset han på 10.000 og gikk seg ut av pallen. Under VM på hjemmebane havnet han også utenfor pallen, men kom aldri helt i posisjon til å kjempe om medaljene bak suverene Sven Kramer.

VM-sølvet på lagtempoen på OL-isen i Pyeongchang var derimot en av oppturene.

– Jeg tror det er gode sjanser for at Sverre vil lykkes i OL-sesongen. Han har trent godt gjennom mange år. Denne sesongen har det vært litt opp og ned, men han er en stabil løper med lassevis av pallplasser fra tidligere. Jeg er derfor trygg på at det vil gå bra for ham neste sesong, sier Sondre Skarli til NTB.

– Han hadde en litt tung inngang på sesongen, men ble i tillegg rammet av forbigående sykdom under allround-EM. Så det er en grunn til at det ble som det ble, sier landslagssjefen.

– Etter EM har det stort sett gått oppover. Han har vært nær pallen i mesterskap, med flere fjerdeplasser, men han ble også nummer fire i verdenscupen sammenlagt. Vi forventer mye av ham, slik han forventer mye av seg selv, men vi kan ikke akkurat kalle denne sesongen en krise for hans del, sier Skarli, som påpeker at Lunde Pedersen fikk en opptur med 3.-plassen på 1500-meteren i verdenscupfinalen i Stavanger søndag.

