Northug vasser i renntilbud

Til tross for at han ble veid og funnet for lett i den norske troppen til verdenscupavslutningen i Canada, så er ikke Northug blir mindre attraktiv for arrangørene.

– Vi merker stor pågang, og det er hett som aldri før rundt omkring. Det er tydelig at han er populær selv om han har hatt en dårlig sesong. Petter kan ikke være med på alt, men han er flink til å bidra og stille opp for skisporten, sier treneren Stig Rune Kveen til NTB.

Petter Northug var ønsket med i helgens Birkebeinerrenn fra Rena til Lillehammer, men slik blir det ikke.

– Det har ikke vært i planene, og det var ikke aktuelt å stille opp der, sier Kveen.

Nordlirennet

Det er ikke spikret hva 31-åringen faktisk stiller opp i den kommende tiden, men Northug kommer til å gå renn i hvert fall til midten av april.

– Han stiller i Kulåssprinten i Sarpsborg 22. mars, og den 26. mars går han Nordlirennet. Der kommer det til å bli god konkurranse med folk som Emil Iversen på startstrek. Petter gikk dette rennet i fjor også.

– Hva med NM del 2?

– Der er han med, men vi vet ikke ennå hvilke konkurranser han går. I fjor droppet han femmila og stilte opp på Flyktningerennet i stedet. Det kan være en variant også denne sesongen uten at det er tatt stilling til det. Skarverennet er også et renn som blir vurdert, sier Kveen.

Respekt

Kveen sier at teamet fortsatt er uenig i at Northug ble vraket i Canada-troppen.

– Men vi sitter her i Norge og må bare se framover. Sånn er det. Vi har ikke noe valg. Vi må respektere avgjørelsen som er tatt. Når de valgte å sende utøvere ut fra sammenlagtlista i verdenscupen, så er jo det greit, men vi mener de burde ha sett på formutvikling, og Petter har prestert bra siden VM-sprinten.

Kveen sier at teamet skal være ferdig med evalueringen av årets sesong innen 1. mai.

– Det er vanlig praksis. Vi evaluerer og legger planer for en ny sesong.

– Og i de planene er du med som trener også neste sesong?

– Det er ikke noe jeg tenker på. Alt skal evalueres, sier Kveen om sin egen rolle.

(©NTB)