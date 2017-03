Nishikori først til kvartfinale

Japaneren lå under 1-4 i 2. sett mot amerikanske Donald Young onsdag, men avsluttet knallsterkt og vant 6-2, 6-4.

Han har fortsatt ikke avgitt sett i turneringen, men har så langt kommet i skyggen av stjernene på motsatt side av oppsettet, med Federer, Nadal og Novak Djokovic, som har 44 Grand Slam-titler til sammen.

Federer og Nadal møtes natt til torsdag norsk tid for første gang siden 2004 til duell i en tidligere runde enn kvartfinale.

– Det er derfor jeg er her, for å spille mot karer som Rafa. Da kan jeg ikke klage over at jeg møter ham tidlig, sier Federer.

Djokovic, som har vunnet turneringen de tre siste årene og fem ganger totalt, møter Nick Kyrgios.

I kvinneklassen tok Svetlana Kuznetsova seg til semifinale med 6-3, 6-2 over Anastasia Pavljutsjenkova i en helrussisk kvartfinale.

Neste motstander blir vinneren av kampen mellom Karolína Plísková og Garbiñe Muguruza, mens de to siste kvartfinalene spilles torsdag.

