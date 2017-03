Moan slakter kombinertledelsen og varsler brutal evaluering

– Vi er nødt til å slutte med "jeg skal gjøre ting for meg selv"-holdningen, freser Moan.

Den norske kombisesongen har vært elendig. Moan og lagkameratene er fullstendig parkert av tyskerne, akkurat som de også ble i Granåsen i regnværet onsdag.

Moan har kommet sterkt på ettervinteren, men hadde ikke ski til å henge med da onsdagens renn ble avgjort.

Han peker på en rekke mangler.

– Vi har er nødt til å ha en felles filosofi i Kombinert-Norge for hvordan vi skal gjøre ting. Vi må trene mye mer sammen i det daglige. Vi er nødt til å ha (landslags)samlinger, vi har jo ikke samlinger, sukker Moan.

Ser til Tyskland

Han mener det stilles for lite krav til utøverne, og rister på hodet av hvor lite ledelsen utnytter kompetansen til talentet Jarl Magnus Riiber i bakken og sin egen og Mikko Koksliens egenskaper i langrennsløypa.

– Det er ikke snakk om slurv, men om å få en felles filosofi og gi mer av seg selv i den daglige treningen. Vi må dra mer nytte av Jarl i hoppbakken og Mikko og meg i langrennet. Vi har så høy kompetanse i denne gruppa, men bruker den ikke, sier Byåsen-løperen oppgitt.

– Hvem har skylden?

– Det må være dem som styrer, mener jeg. Det har vært for lite klarhet i hvordan man trener. Det har vært for åpent og fritt, og for lite styring, sier Moan til NTB.

Han har forsøkt å finne ut hvordan tyskerne dominerer kombinertsporten så til de grader.

– Jeg har snakket med tyskerne om hvordan de trener. De er krystallklare. Det er ingen enere som skal hauses opp eller sånne ting. De har en enda større utfordring. De er et mye større land enn Norge, men klarer å trene sammen for det. Vi henger også etter på utstyrssiden, sier Moan.

Hammer slår tilbake

Norge henger heller ikke med Tyskland økonomisk, men landslagssjef Kristian Hammer antyder at Moan ikke har trent nok gjennom sesongen.

– Jeg synes det er feil å legge skylden på økonomien. Det koster ingenting å trene. Vi har prestert med et lavere budsjett enn i dag. Det er feil å legge for mye fokus på det, sier Hammer.

Slik svarer Hammer på Moans påstand om at ledelsen må ta skylden for de svake resultatene:

– Det får stå for hans regning. Jeg skjønner at det er litt frustrasjon. Han har hatt en bra sesong mot slutten, men det er et nytt (støtte)apparat med mange nye roller. Vi trenger tid og tror dette blir bra. Men det er viktig å se på hva man har gjort i treningsarbeidet gjennom hele året, sier Hammer.

Moan selv bare rister på hodet over antydningene om at han ikke trente godt nok før jul.

Lover flere samlinger

Slik svarer Hammer på kravet om flere landslagssamlinger:

– Vi tok et valg i fjor sommer, og det ble en miks med tanke på økonomiske ressurser, men vi kommer til å prioritere flere og lengre samlinger i OL-sesongen.

Frustrasjonen er stor i kombinertleiren.

– Du kan ikke se bort fra at vi må gjøre noe, sier sportssjef Ivar Stuan til NTB på spørsmålet om årets svake sesong kan få konsekvenser for utøvere og folk i støtteapparatet.

– Kristian tar selvkritikk internt, men er den beste landslagssjefen Norge kan ha. Og Magnus kan ikke ta skippertak flere år. Jeg håper Magnus virkelig tar tak. Det er naturlig med frustrasjon etter en slik sesong, sier Stuan.

