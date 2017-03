Jansrud etter tapt utforduell: – Italienerne var for gode

Til slutt skilte det bare 23 poeng mellom løperne. Det var bare disse to som kunne ta det viktigste fartstrofeet i VC-sirkuset før siste konkurranse i Aspen.

– Det er selvfølgelig ikke noe gøy å se at kula forsvinner, men de to italienerne hadde en for god plan og var for gode i dag, sier Jansrud til NTB.

– Jeg presterte det beste jeg har klart ned denne løypa denne uka, men det var noen feil på veien. Jeg prøvde å ta meg sammen og løste det greit, sier Jansrud.

Tett

Rennet ble vunnet av italienske Dominik Paris bare 8/100 foran landsmannen Fill. Det var 54/100 opp til vinneren for Jansrud, som endte på 11.-plass i onsdagens renn.

Han hadde 33 poengs ledelse på Fill da løperne gjorde seg klare på toppen. Med 80 poeng til Fill og 24 til Jansrud endte duellen 454-431 i italiensk favør.

Nordmannen slet på trening, og han klarte seg ikke så godt i onsdagens renn heller. Han kjørte som nummer fem og var nummer fem da han kom i mål.

Gamblet

Aleksander Aamodt Kilde kunne hjulpet Jansrud ved å slå Fill, men det klarte han ikke. Kilde havnet bak sin norske kollega på resultatlista.

– Jeg prøvde å gamble litt da det var siste renn for sesongen, men gjorde en feil høyt oppe. I en så kort løype som dette, så nytter det ikke å rette det opp igjen, sier Kilde til NTB.

Tre nordmenn har tidligere vunnet utforcupen: Jansrud (2015), Aksel Lund Svindal (2013 og 2014) og Lasse Kjus (1999).

