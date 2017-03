IOC stiller ultimatum til golfklubb

Kvinner må få muligheten til å søke om fullt medlemskap. Hvis ikke kan Kasumigaseki glemme å få være med på OL-festen om tre år, varsler Den internasjonale olympiske komité (IOC).

– Vi har vært veldig tydelige på at OL-verten må tilby adgang for menn og kvinner. Vi er fortsatt overbevist om at Kasumigaseki kommer til å levere. Hvis klubben ikke gjør det, finner vi et annet sted, sier IOC-president Thomas Bach.

Kasumigaseki har lenge hatt en kontroversiell regel om at kvinner har adgang mandag til lørdag, men ikke søndager. Kvinner kan heller ikke søke om et fullverdig medlemskap i den private golfklubben.

Tidligere i uken besluttet en skotsk golfklubb nær den berømte Muirfield-banen å tillate kvinnelig medlemmer for første gang i dens 273 år lange historie.

