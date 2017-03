Elverum best i rivalkampen mot Haslum

Elverum har dermed 18 seirer og bare to tap denne sesongen i serien. Lagene byttet på å lede underveis, men mot slutten var det Elverum som var sterkest.

Elverum er for lengst serievinner, men Haslum-tapet gjør at laget er to poeng bak Bækkelaget i sølvkampen og bare ett foran ØIF Arendal når to serierunder står igjen.

Elverum mot Haslum er alltid en godbit. Utspillene har vært mange i begge retninger opp gjennom årene.

Avisen Østlendingen skrev på kommentatorplass onsdag bundet opp mot et bilde av Haslum-profilen Erlend Mamelund: Kommentar før onsdagens hatoppgjør: "Jeg håper det blir en skikkelig mimrefest når blæringene kommer til bygda i kveld."

For øvrig tok Nøtterøy onsdag et langt steg mot eliteseriespill med 29-27-seier borte mot Sandefjord i 1. divisjon.

Sandnes og Nøtterøy er nå henholdsvis fem og fire poeng foran Sandefjord på kvalifiseringsplassen, mens Runar Sandefjord er ytterligere poenget bak.

Sandefjord har to kamper igjen å spille, de tre andre i tetkvartetten tre kamper hver.

(©NTB)