Uvær forstyrrer Raw Air

Det blåser voldsomt i arrangørbyen Lillehammer en time før rennstart i verdenscupen. Målet er å få gjennomført minst én tellende omgang av det femte rennet i Raw Air-turneringen.

Det ligger også an til værutfordringer for det neste rennet i Granåsen i Trondheim. Det er varslet en kraftig miks av regn og snø under kvalifiseringen onsdag ettermiddag. Frisk bris (9 m/s) vil kunne sørge for utsettelser og spektakulære svev, både lange og korte.

Utsiktene er langt bedre foran verdenscuprennet torsdag, som er det sjuende rennet i Raw Air. Da er det bare noen få regndrypp som er meldt over Trondheim. Den norske hoppturneringen har sluppet unna uvær før tirsdag.

Diskuterer ulike løsninger

Arrangøren er forberedt på kastevinder. I mandagens renn i Raw Air-turneringen ble Daniel-André Tande tatt av elendige forhold og landet langt oppe i OL-bakken. Det ødela den norske hoppturneringen for Kongsberg-hopperen.

Grytidlig onsdag forflytter hopperne seg fra Lillehammer til Trondheim over Dombås. Det kan bli en heftig busstur i liten kuling og med våt snø på veiene. Og er akkurat hva arrangøren har fryktet i et allerede tettspekket konkurranseprogram.

– Vi har allerede diskutert flere løsninger, men det opprinnelige programmet står før vi vet mer om vær- og veiforhold, sa Raw Air-direktør Arne Åbråten til NTB tirsdag ettermiddag.

Blir igjen i Lillehammer?

Det kan være aktuelt å bli igjen på Lillehammer for renn onsdag og heller kjøre to Raw Air-konkurranser i Trondheim torsdag.

– Det er fullt mulig å kjøre to renn. Vi må uansett ha kvalifisering før det opprinnelige (verdenscup)rennet torsdag. Det er ikke lett å gi noe eksakt svar nå, sa Åbråten.

Frykten er at busskolonnen med hopperne blir sittende værfast på en av fjellovergangene. Derfor er det lite trolig at man haster av gårde fra Lillehammer allerede tirsdag kveld.

– Det spørs om værmeldingen blir som de verste spådommene vi har fått, eller om det blir bedre, sa en betenkt Åbråten.

