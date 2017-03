Stjerneskuddet vil knekke City

Stjerneskuddet scoret da Monaco tapte 3-5 for City i den første av to åttedelsfinaler i mesterligaen. I tillegg har han skapt plunder for forsvarsrekke etter forsvarsrekke i den franske ligaen.

16 mål på 30 kamper er 18-årige Mbappés fasit denne sesongen. På de ni siste kampene har han stått bak åtte mål. Ikke rart mange har trukket paralleller til den tidligere franske stjernespissen Thierry Henry.

– Vi hadde ikke ventet en så voldsom eksplosjon, sier den Paris-baserte journalisten Alessandro Grandesso.

Han jobber for den italienske storavisen Gazzetta dello Sport, som nylig rangerte Mbappé på femteplass blant Europas 30 mest lovende fotballspillere.

Wenger-hyllest

Sammenligningene med den tidligere Arsenal-helten Henry har særlig gjort seg gjeldende i England, der sistnevnte virkelig blomstret som fotballspiller.

– Han minner meg om en ung Thierry Henry. Han har den samme klokskapen. De har samme intelligens med hensyn til måten å bevege seg på og samme skarpe avslutteregenskaper, sa Arsenal-manager Arsène Wenger i forrige uke.

Wenger innrømmer at han forsøkte å hente 18-åringen til London så sent som i fjor sommer.

– Jeg tok kontakt med ham i fjor, fordi jeg mener at han virkelig har en eksepsjonell karriere foran seg, sier franskmannen.

Mbappé, som har slått Thierry Henrys rekord som Monacos yngste målscorer på seniornivå, kan fort bli enda mer omsvermet etter årets sesong. Alt tyder på at ledelsen i fotballklubben i fyrstedømmet må belage seg på nye og pengesterke henvendelser da.

Topper tabellen

Før den tid handler imidlertid alt om å fullføre årets sesong. Første etappe på den reisen er onsdagens returkamp i mesterligaen mot Manchester City. Der må Monaco vinne med to mål for å sikre kvartfinalebilletten.

Mbappé og hans lagkamerater kjemper samtidig på flere fronter. Laget topper i øyeblikket tabellen i fransk Ligue 1 og øyner et litt overraskende ligagull.

18-åringens kontrakt med klubben utløper neste sommer.

