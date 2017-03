Stöckl avviser å gi Tande Raw Air-fri

- Det tror jeg ikke er nødvendig, absolutt ikke, sier Stöckl.

Landslagssjefen innrømmer at det gjør vondt å se lysluggen fra Kongsberg slite som han gjør i hoppbakken.

Etter 4 av 10 renn i Raw Air ligger Tande på 14.-plass, og over 100 poeng skiller opp til lederen Stefan Kraft fra Østerrike.

- Nei, han slurver ikke. Han er 100 prosent på. Jeg føler ikke at han er (blitt) sløv, men summen har kanskje blitt for litt for stor med all oppmerksomheten han får og som han ikke er vant til, sier Stöckl om Tandes formsvikt.

Har det tøft

Tande vant to renn under den tysk-østerrikske hoppuka, men mistet formen totalt til ski-VM i Lahti. Noen opptur er det ikke blitt i den nye, norske hoppturneringen heller.

- Det er tøft, innrømmer Tande.

Men han avviser at det brutale programmet med hopprenn ti dager på rad og mye reiser er i ferd med å ta knekken på ham.

- Det er ikke noe problem, tror jeg. Jeg føler jeg er god til å koble av, hevder Tande.

Vindkast

Han bommet helt i mandagens renn. Tirsdag skal Tande igjen sette utfor i OL-bakken i Lillehammer. Det er meldt kastevinder, noe som kan bli en utfordring for en Tande som klager over at juryen ikke holder ham like lenge som konkurrentene når forholdene er dårlige.

- Så lett er jeg ikke, sier Tande på spørsmål om han er redd for å bli tatt av vinden.

Det var eneste gang 23-åringen dro litt på smilebåndet etter hoppet på 112,5 meter i Lysgårdsbakken mandag.

