Raw Air: Avlyst i Lillehammer

Etter at 26 hoppere hadde satt utfor ble det for mye vind inn i bakken, og etter en pause og et jurymøte ble rennet avlyst.

Anders Fannemel, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Daniel-André Tande var blant dem som ikke fikk hoppe.

– Det er trist. Dette tar fra oss en mulighet til å nærme oss de beste, men det var for farlig å hoppe, sa landslagssjef Alexander Stöckl til NRK.

Markus Schiffner fra Østerrike ledet rennet da det ble avlyst. Johann André Forfang (3.-plass) og Joakim Aune (delt 5.-plass) lå godt an.

Tom Hilde hadde verken noe godt hopp eller gode forhold, falt ned på 109,5 meter og hadde bare fem mann bak seg på lista da rennet ble avlyst.

Fløy ikke

– Det fløy ikke helt. Det var bra oppdrift over kulen, men det virket helt dødt midt i, så jeg følte at jeg falt tidlig ned. Jeg visste jeg ville få en del trekk for vinden, sa Forfang etter sitt hopp på 132 meter.

Han fikk rett og ble trukket 10,2 poeng. Markus Schiffner landet på 137,5 meter, men fikk et trekk på hele 14,4 poeng.

Polske Stefan Hula hadde samme lengde, men hele 19,8 poeng i vindtrekk. Han havnet likevel 1,3 poeng foran Forfang.

Videre

Sammenlagtleder Stefan Kraft fra Østerrike er 20,9 poeng foran tyske Andreas Wellinger, mens Markus Eisenbichler fra Tyskland holder tredjeplassen i Raw Air.

Beste nordmann er Andreas Stjernen på 5.-plass.

Onsdag morgen går turen videre i turneringen for hopping i Granåsen i Trondheim. Hele hoppsirkuset reiser med buss og biler.

– Vi overnatter her og reiser videre til Trondheim klokka sju. Det er viktig at gutta legger seg tidlig, sa Stöckl.

