Leicester-oppturen fortsetter

Mange stilte seg uforstående til sparkingen av italieneren som gjorde lille Leicester til Premier League-mester, men så langt har det hatt ønsket effekt og litt til. Under Craig Shakespeare er Leicester i ferd med å berge plassen, og tirsdag ble de tre siste års europaligavinner sendt ut. Seieren var lagets tredje på rad.

Det skjedde ikke uten dramatikk. Sevilla fikk sjansen til å tvinge fram ekstraomganger da Vitolo fikk straffespark i duell med Kasper Schmeichel ti minutter før full tid, men dansken reddet det svake skuddet fra Steven N'Zonzi.

– Jeg ville rette det opp. Jeg følte det urettferdig at det ble dømt straffe, for jeg vet ikke hva annet jeg kunne gjort i den situasjonen, men jeg renset bare hodet, sa Schmeichel til Viasat.

Da var Sevilla allerede redusert til ti mann etter at Samir Nasri mistet hodet og pådro seg sitt annet gule kort i en konfrontasjon med Jamie Vardy. Han ødela også litt mer av sitt allerede tynnslitte renomme da han måtte skubbes ut av banen av lagkamerater.

Leicester spilte sin fjerde mesterligakamp på hjemmebane og tok den fjerde seieren. I gruppespillet måtte både Porto, FC København og Brugge reise poengløse hjem.

Klasse

Sevilla innledet kampen best, og Schmeichel i Leicester-målet måtte vise klasse for å nekte Nasri et potensielt avgjørende bortemål allerede etter fire minutter. Dansken var hurtig nede og slo franskmannens skudd til corner.

Leicester ble i lange perioder utspilt i den første kampen og var heldig som tapte bare 1-2. Dagen etter fikk Claudio Ranieri sparken.

Tirsdag var Craig Shakespeares lag på hugget og inspirerte publikum til en elektrisk stemning. Vel midtveis i første omgang steg den ytterligere, da kaptein Wes Morgan gjorde 1-0.

Jamie Vardy fikk frispark da Vincent Iborra brukte ulovlige midler for å stoppe hans raid. Riyad Mahrez slo ballen inn i feltet, der den gikk mellom flere spillere i duell og falt ned på beinet til Morgan ved lengste stolpe.

Ballen traff ham like mye som han traff den, men i mål gikk den uansett, og Leicester ledet sammenlagt på bortemålsregelen.

– Vi viste at mange har tatt feil om oss og greide det umulige en gang til, sa Morgan etter kampen til BT Sport.

Marginer

Sevilla har vunnet europaligaen tre år på rad og har nesten glemt hvordan det er å bli slått ut av Europa. Spillerne ville nødig oppleve det tirsdag, avsluttet første omgang sterkt og innledet den andre sterkere.

I det 53. minutt sendte Sergio Escudero i vei et langskudd som skrudde og duppet over Schmeichel før det traff undersiden av tverrliggeren og spratt ut. Hadde trener Jorge Sampaoli hatt hår, ville han nok revet seg i det.

Ett minutt senere lå ballen i stedet i motsatt bur, da Leicester straffet dårlige Sevilla-klareringer. Mahrez gjenvant ballen og la inn fra høyre. Adil Rami nikket den rett ut til Marc Albrighton, som fikk god tid til å sikte seg inn og gjøre 2-0.

Dramaet var ikke over med det. Sevilla hadde fortsatt sjansen, men Nasri og N'Zonzi blamerte seg etter tur, og det blir ingen finalejubel for Sevilla i mai i år.

