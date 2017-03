Lagerbäck om King: – Imponerende med elleve mål

Spissen er oppe i elleve Premier League-scoringer. Visst er noen på straffe, men Kings uttelling begynner å komme opp på et interessant internasjonalt nivå.

– Elleve mål der for et lag på nedre halvdel er imponerende. Han er helt klart interessant. Han har individuelle egenskaper jeg håper vi kan utnytte. Han er heller ikke akkurat gammel og bør bli bedre og bedre, sier Lagerbäck.

Norge har skreket seg hes etter en dugelig spiss siden John Carew ga seg. Klarer King å etablere seg på 12-13 PL-scoringer per sesong, vil det trolig også bidra til suksess med landslaget.

Under Per-Mathias Høgmo scoret Norge under et mål i snitt per kamp. Det tallet må en del opp om Lagerbäck skal få landslaget til et sluttspill.

Svensken pleier vanligvis å spille med to spisser.

Bedre

Lagerbäck overtok etter Høgmo. Svensken lover en oppstramming i de fleste ledd, og for spillerne blir det sannsynligvis en retur tilbake til virkeligheten.

Under Høgmo var det i perioder mange store fine ord og ikke nok resultater å glede seg over. Fasiten hans etter 35 kamper ble:

10 seirer, 7 uavgjort og 18 tap

Målforskjell: 33–49

Kamper uten norske mål: 15

Sluttspill: 0

Lagerbäck endte opp med en seiersprosent på vel 40 med Island, og han tapte rett i overkant av fire av ti kamper.

Og han ledet lille Island til kvartfinale i fotball-EM i fjor.

