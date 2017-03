Lagerbäck imponert av Berge (19)

Snittalderen i troppen mot Nord-Irland (26. mars) er vel 26 år.

– Har noe overrasket deg i kartleggingen av troppen?

– Njaa, jo, kanskje at det finnes så mange gode unge norske spillere rundt omkring. Der er jo også en 18-åring i Skottland (Kristoffer Ajer) som gjør det veldig bra, sier Lagerbäck.

– Jeg tror Fredrik Ljungberg er den yngste jeg noen gang har tatt ut før dette. Han var vel 21 år.

Godordene satt løst om Berge på tirsdagens pressemøte.

– Han har vært veldig god. Jeg har sett ham i flere kamper for klubben (Genk). Han har egenskaper og et prestasjonsnivå som forsvarer at han er med i troppen. Du kan kanskje si at han spiller i en litt takknemlig rolle, sier Lagerbäck.

– Han er en balansespiller i Belgia. Han får jobbe ganske mye på friområder. Det er kanskje her man ikke riktig har svaret ennå, på hvordan det blir i en veldig tett defensiv jobb, fortsetter han.

– Berge har en veldig bra spilleforståelse, og han slår sjelden bort ballen. Han driver heller ikke bare med alibi-pasninger. Han har en veldig god pasningsfot.

Lagerbäck har sett opp til fire-fem kamper per dag de siste ukene. Svensken har lest seg opp på snaut 40 aktuelle navn.

– Innimellom når vi diskuterer har jeg ikke riktig husket hvilket lag de har møtt. Det kan bli litt mye for en gammel mann, sier Lagerbäck.

Martin Ødegaard ble funnet for lett.

– Han har alle sjanser til å komme inn i troppen senere. Det er nok ingen norsk spiller med så god teknikk som han. Men det er bedre at han spiller 90 minutter på U-laget enn å sitte på benken her, som det kanskje ville blitt til.

