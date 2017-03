Johansson festkveld blåste vekk

Nå venter en heftig busstur til Trondheim onsdag morgen, om været tillater det.

– Det blir spennende i Trondheim. Det er spådd tosifret antall sekundmeter. Det kan bli litt av en busstur i en toetasjes buss, sier Søre Ål-hopperen.

Han hadde familie og venner blant de 6000 tilskuerne som sørget for god stemning, selv om vindkastene sørget for at rennet aldri lot seg fullføre.

– Det er veldig kjedelig, spesielt på hjemmebane. Jeg er utrolig glad for at så mange folk møtte opp. Det var godt å se at det var skikkelig trøkk her igjen. Det var trist vi ikke fikk vist oss fram, sier Johansson.

Verdenscuprennene i Lillehammer har slitt med lave tilskuertall. FIS har truet med å fjerne OL-byen fra hoppkalenderen. Oppmøtet i Lysgårdsbakken var stort tirsdag, men da satte vinden minus i margen for en presset hopparrangør.

Raw Air fortsetter i Trondheim og Vikersund.

(©NTB)