Johansen fra Larvik til Tertnes

Johansen har spilt for Larvik de fire siste årene, noe som har resultert i blant annet tre seriegull og fire cuptitler så langt.

Hun fullfører sesongen med Larvik før hun blir Tertnes-spiller 1. juli, melder bergensklubben.

- Vilde har erfaring fra flere sesonger i Norges beste klubblag og vil helt sikkert gi oss et sportslig løft, sier Tertnes-trener Tore Johannessen.

Johansen, som nå er på rekruttlandslagssamling i Frankrike, gleder seg til klubbskiftet, selv om hun beskriver Larvik-oppholdet som en "håndballdrøm som har gått i oppfyllelse".

- Nå kjente jeg at jeg hadde lyst til å prøve noe nytt, og jeg syntes at Ternes virket veldig interessant. De har et ungt lag, men presterer alltid på et høyt nivå og spiller morsom håndball, sier 22-åringen.

