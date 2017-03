Jansrud "litt bekymret"

Han kjørte 0,77 sekund langsommere enn Peter Fill, som er hans rival i kampen om å vinne utforcupen.

– Jeg er jo litt bekymret når vi ser hvor rask Peter er. Jeg har ikke kjørt svakt med vilje, men det er noen seksjoner jeg ikke har taklet så godt, og jeg mister også litt på gliden, sa Jansrud til NTB etter treningen.

– Den fattige trøsten er at jeg kjørte litt raskere enn mandag. Om jeg forbedrer meg like mye til onsdag så er jeg oppe der.

Jansrud leder utforcupen 33 poeng foran Fill, som var raskest av alle tirsdag. Dagen før var italieneren nest raskest, mens Jansrud nøyde seg med 15.-plass.

Vanskelig

– Kjetil leder, og det blir vanskelig å gå forbi ham og ta krystallkula. Jeg har hatt en god sesong og vil være fornøyd også om det blir 2.-plass i sammendraget, bedyret Fill.

Aleksander Aamodt Kilde var raskest av de norske tirsdag med 5.-plass, 0,28 sekund.

– Det var en god dag for meg i dag. Jeg traff egentlig greit hele veien, men jeg har litt å gå på i det bratte partiet, sa Kilde til NTB.

– Jeg får klemme til onsdag og se hvordan det blir. Jeg føler at jeg er i rute for et godt resultat.

Salt

Det er veldig varmt i Aspen, og værmeldingen sier at det kommer til å bli varmere dag for dag. Arrangøren kommer til å salte løypa, så underlaget vil bli hardere.

I utforcupen står Jansrud med 407 poeng, Fill med 374. En av dem kan løfte krystallkula etter onsdagens renn.

I kvinneklassen har Ilka Stuhec 97 poengs forsprang på nærmeste konkurrent i utforcupen, og sloveneren var raskest på treningen. Hun må imidlertid sanke godt med poeng om hun skal hindre at Mikaela Shiffrin triumferer som sammenlagtvinner allerede onsdag.

Det er ingen norske med i kvinnenes utforfinale.

(©NTB)