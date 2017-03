Hjem Frisk til semifinale, kamp sju i de to andre kvartfinalene

Frisk Asker er klar for semifinale i NM-sluttspillet ishockey etter 3-2-seier over Vålerenga. I de to andre oppgjørene blir det en sjuende kamp torsdag.