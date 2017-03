Dortmund ordnet storkamp i semifinalen

Kampen skulle egentlig vært spilt for to uker siden, men ble utsatt på grunn av umulig baneforhold på 3.-divisjonsklubbens hjemmebane. Storklubben brukte gressteppets dårlige forfatning til å tvinge fram at tirsdagens utsatte kamp ble spilt i Osnabrück.

Foran 15.780 tilskuere holdt "vertene" unna i nesten en time, men Christian Pulisics forløsende ledermål i det 57. minutt fikk følge av nye scoringer signert André Schürrle og Marcel Schmelzer.

– En stor, stor kompliment til laget mitt, sa Dortmund-trener Thomas Tuchel etter at laget tok seg helskinnet forbi tirsdagens bananskall.

Dermed har Borussia Dortmund fortsatt sjansen til å bli første klubb som spiller tysk cupfinale fire år på rad. Neste hinder er imidlertid mye høyere, Bayern München på bortebane i slutten av april.

Tafatt

Borussia Dortmund måtte greie seg uten storscorer Pierre-Emerick Aubameyang og midtbanemannen Julian Weigl, som begge sliter med muskelskader.

Lotte-trener Ismail Atalan varslet et offensivt innstilt hjemmelag, og han holdt ord. I begynnelsen ble storfavoritten presset høyt, og Lotte kom til kampens første store sjanse da Tim Wendel misset alene med keeper Roman Bürki i det 11. minutt.

– Vi holdt følge med dem i første omgang. Vi kan reise hjem med hodene hevet, sa Lotte-spiller Kevin Freiberger.

Dortmund-spillerne virket overraskende tafatte i duellene og lot motstanderen bestemme mye, men spilte seg ubønnhørlig inn i kampen, og etter hvert kom nivåforskjellen til syne.

Klasseforskjell

Likevel ble det skapt få sjanser foran Lotte-målet i første omgang. Det par langskudd fra Raphaël Guerreiro og Gonzalo Castro, begge utenfor, var de beste forsøkene.

Etter pausen ble det annerledes. Shinji Kagawa kom umiddelbart til en stor sjanse, som fikk følge av flere. Etter et snaut kvarter sprakk nullen. Ousmane Dembélé skapte muligheten med en soloprestasjon og serverte Pulisic, som kaldt gjorde 1-0.

Ni minutter senere nikket Guerreiro ballen til Schürrle, som punkterte kampen. Et Schmelzer-frispark satte punktum.

Mot slutten fikk det svenske stortalentet Alexander Isak (17) sind debut for Borussia Dortmund, da han ble byttet inn for Gonzalo Castro i det 86. minutt.

– Det er greit å møte Bayern i semifinalen. Vil vi vinne cupen så må vi slå dem uansett, sa Schmelzer.

(©NTB)