Ødegaard vraket av Lagerbäck

– Jeg synes jeg har en blanding av spillere som vil passe bra mot Nord-Irland, svarte Lagerbäck på spørsmål om hvorfor ikke Ødegaard var med.

Svensken slapp sine utvalgte på en pressekonferanse tirsdag. De skal gjøre et forsøk på å blåse liv i en nesten ødelagt VM-kvalifisering.

Det gikk helt skeis under Per-Mathias Høgmo de siste månedene, og dermed skal det svært mye til for at Norge sikrer seg omspillsplass for Russland-VM neste år.

Skal den fliken av en drøm opprettholdes, må nordirene slås i Belfast.

Diamant

Ødegaard har vært norsk fotballs store yndling siden han slo gjennom med Strømsgodset i eliteserien som 15-åring.

Noen måneder etter la Real Madrid vel 20 millioner kroner på bordet og fikk ham til Spania. Strømsgodset kan tjene vel 40 millioner totalt på salget om Ødegaard slår til i Real.

Lagerbäcks forgjenger, Per-Mathias Høgmo, hadde også store forventninger til Ødegaard. Litt for store skulle det vise seg. Drammenseren fikk en umulig oppgave mot sterke ungarere i EM-omspillet for snart halvannet år siden.

Ødegaard var helt sjanseløs og ble tatt av banen etter 1.-omgangen.

Vist fram

Etter det spilte han et års tid for Reals B-lag Castilla på tredje nivå i Spania. Han fikk et La Liga-innhopp (for Cristiano Ronaldo fire måneder etter overgangen fra "Godset".

I november i fjor spilte Ødegaard en hel cupkamp for et meget redusert Real Madrid.

Ved juletider ble det klart at han skulle lånes ut. Det ble Heerenveen som fikk napp. Der har Ødegaard klart seg ganske bra. Han herdes for hver uke som går.

Men Heerenveen sliter stort og kan risikere å falle utenfor europacupfotball neste sesong.

Ødegaards kontrakt i Nederland løper til sommeren 2018.

Slik ble troppen:

Målvakter: Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Ørjan Håskjold Nyland (Ingolstadt), André Hansen (Rosenborg)

Forsvar: Fredrik Semb Berge (Odd), Omar Elabdellaoui (Hull), Vegar Eggen Hedenstad (Rosenborg), Even Hovland (Nürnberg), Tore Reginiussen (Rosenborg), Jørgen Skjelvik (Rosenborg), Jonas Svensson (Alkmaar), Gustav Valsvik (Eintracht. Braunschweig).

Midtbane: Sander Berge (Genk), Jo Inge Berget (IFK Göteborg), Veton Berisha (Greuther Fürth), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Mohamed Elyounoussi (Basel), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (Fulham), Anders Konradsen (Rosenborg), Håvard Nordtveit (West Ham)

Angrep: Adama Diomande (Hull), Tarik Elyounoussi (Olympiakos), Joshua King (Bournemouth), Alexander Søderlund (St. Etienne).

