Zidane forsvarer Navas etter keepertabbe

Navas scoret selvmål på klønete vis i søndagens seriekamp i spansk fotball. Likevel vant Real 2-1. Cristiano Ronaldo og Sergio Ramos ble heltene. Navas kunne også ha blitt utvist for en felling i eget felt, men hadde dommeren på sin side.

– I pausen sa jeg til Keylor at alle kan gjøre feil. Det viktigste for meg er at spillerne støtter ham. De vet at han er viktig for oss, sier Zidane.

– Mot slutten av kampen hadde han dessuten en god redning. Den hjalp oss til seier og tre poeng, legger franskmannen til.

Navas' framtid i Real er usikker. Spanske medier spekulerer i at storklubben vurderer å hente enten Chelseas Thibaut Courtois eller Manchester Uniteds David de Gea til sommeren.

Real Madrid topper La Liga to poeng foran Barcelona. Zidane og co. har i tillegg en kamp til gode på katalanerne.

(©NTB)