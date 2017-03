Tennisstjerne bruker parykk for å få ro

26-åringen tiltrekker seg oppmerksomhet uansett hvor i verden hun ferdes, og enkelte ganger kan det bli meste laget for 26-åringen.

– Jeg har en parykk. Med kort, mørkt hår, røper Wozniacki overfor den danske storavisen Ekstra Bladet.

– Det ble rett og slett litt for mye at jeg ikke kunne gå for meg selv. Men går jeg en tur der det er mange mennesker, blir jeg ikke gjenkjent hvis jeg har den på. Heller ikke i butikker eller på restauranter, tilføyer hun.

Wozniacki befinner seg i øyeblikket i Indian Wells i California, der hun har spilt seg fram til tredje runde i den pågående WTA-turneringen.

Natt til tirsdag møter hun tsjekkiske Katerina Siniakova. Sistnevnte er rangert som nummer 42 i verden, mens Wozniacki er på 14.-plass.

